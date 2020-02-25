Haberler » Magazin » 'Bir Türk Masalı' filmi ekibine anlamlı ödül - Magazin

'Bir Türk Masalı' filmi ekibine anlamlı ödül

Göktürk Dergisi'nin organize ettiği ve bu yıl ikincisi düzenlenen 'Yılın Enleri' ödüllerinde 'En İyi Senaryo' Toprak Sergen'in olurken, filmin deneyimli Yeşilçam oyuncularından Suna Selen ve İzzet Günay'a da 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü' sunuldu.

25.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:41'Bir Türk Masalı' filmi ekibine anlamlı ödül

Kaybolmaya yüz tutmuş masallarımızın yok olmasına izin vermemesi ve 50 yıldır çekilmeyen bir masal filmi yazma cesareti nedeniyle verilen ödül sonrası kısa bir konuşma yapan Sergen, "Filmin vizyona gireceği tarih için kalbimden geçen ?23 Nisan?'dı. 1920'de temellerini attığımız Cumhuriyet'in 100. yılında filmin vizyonda olması benim için çok değerli. Yolumuz açık olsun" dedi.

73 kategoride dağıtılan ödüllere katılım ve ilgi büyüktü. Haluk Levent, Çocuk oyuncu Efe Parlar, Behzat Gerçeker, radyo programcısı Cem Aslan gibi mesleğinde öne çıkan iş ve sanat dünyasından& ; isimlerin ödül aldığı gecenin onur konukları İzzet Günay ve Suna Selen, davetlilerle bol bol fotoğraf çektirdi


İzzet Günay, 23 Nisan, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:20:14