Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter'da yazdı

Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant, Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Yıllardır ulaşım için helikopter kullanan Kobe Bryant'ın, kızı Gianna ve yakınlarıyla birlikte basketbol maçı izlemeye gittiği belirtildi. Kobe ve yakınları, Sikorsky S-76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kazada kurtulamadı.

4 yakınıyla Lakers maçından dönen efsane ismin helikopteri sis nedeniyle Calabasas yakınlarında bir tepeye çarpıp yere çakıldı ve alev aldı. Yetkililer, kazadan kurtulan olmadığını ve Kobe Bryant'ın da yolcular arasında bulunduğunu doğruladı.

8 YIL SONRA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Tüm dünyanın büyük bir üzüntüyle karşıladığı ölüm haberinin ardından sosyal medyada ortaya çıkan bir paylaşım dünya gündemine oturdu. 'dotNoso' isimli bir Twitter kullanıcısının 13 Kasım 2012 tarihinde yaptığı paylaşımda Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybedeceğini yazması herkesi şoke etti.

Kobe'nin 8 yıl sonra gerçekten bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesi paylaşımın binlerce etkileşim almasına neden oldu. Yaşananlar sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı ve böyle bir olayın 8 yıl önce bilinmesi birçok soru işaretine neden oldu.

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