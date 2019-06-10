Uçakta büyük kargaşa! Yolcu, tuvalet sanıp acil çıkış kapısını açtı

Pakistan International Airlines'ın (PIA) Manchester'dan Islamabad'a seyahat edecek 702 sefer numaralı uçuşu Cuma günü 7 saatlik bir rötara uğradı. Uçakta bulunan acil çıkış kapısını tuvalet kapısıyla karıştıran yolcu büyük bir kargaşaya sebep oldu.

40 ADET YOLCU UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Yolcu, şans eseri kapıyı uçak havalanmadan açtığı için ölümcül bir kaza gerçekleşmedi. PIA'in açıklamasına göre acil çıkış kaydırağı otomatik olarak açıldığı için 40 adet yolcu uçaktan indirildi. Kimsenin yaralanmadığı bilgiler arasında yer aldı.

UÇAKTAKİLERİ TEHLİKEYE ATTIĞI İÇİN SUÇLANDI

Mayıs ayında Çin'in doğuda bulunan bir eyaletinden yaşlı bir yolcu, uçak yere iner inmez acil çıkış kapısını açmaya çalıştığı için tutuklanıp gözaltına alınmıştı. Uçaktaki iniş sırasına küçük bir kestirme yol açmaya çalışan adam, uçaktaki herkesin can sağlığını tehlikeye atması sebebiyle suçlandı.

Kaynak: WebTekno