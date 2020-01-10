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Berlin'deki bir camide "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören düzenlendi

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "ABD'nin öldürdüğü şehitler" temalı tören, ülkede tartışma konusu oldu.

10.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:59

ABD-İran hattında gerilim devam ederken 'nın başkenti 'deki Neuköln bölgesinde bulunan İmam Rıza Camisi yeni bir tartışmanın da fitilini alevledi. Dün akşam camide 'ABD'nin öldürdüğü şehitler' için bir tören düzenlendi. Alman basını olaya geniş yer ayırırken, birçok Alman duruma tepki gösterdi.

ABD'ye ait insansız hava araçlarının tam bir hafta önce Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Generali Tümgeneral Kasım Süleymani'yi vurmasının ardından dün Almanya'da yeni bir tartışmanın fitili alevlendi.

SÜLEYMANİ'YE "ŞEHİT" DENİLMESİ ALMANYA'YI AYAĞA KALDIRDI

Berlin'de göçmenlerin yoğun yaşadığı başkent Berlin'in Neuköln bölgesinde 1993 yılında açılan İmam Rıza Camisi'nde düzenlenen bir etkinlik Alman basınının gündeminde yer aldı. Dün gece gerçekleşen anma töreninde İranlı general Süleymani ve Hizbullah Tugayları Komutanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e "şehit" denilmesi Alman kamuoyunu ayağa kaldırdı.

"BU İNANILMAZ"

Almanya'nın çok okunan tabloid gazetesi Bild, "Bu inanılmaz! Başkentimiz Berlin'in ortasında üst düzey terörist şehit olarak anıldı" ifadesini kullandı. Haberde yaklaşık 100 kişinin törenlere katıldığı belirtilirken Bild etkinliğin afişi olduğunu iddia ettiği bir görseli paylaştı.

Neuköln'de düzenlenen etkinliği protesto etmek için çok sayıda göstericinin cami önüne geldiği belirtirken polisin de teyakkuzda olduğu aktarıldı. Polis yetkilileri, "Bizim için camide gerçekleşen bu etkinlik bir anma töreni. Herhangi bir yasak olamaz" dedi.

Bild'in haberinde CDU, Yeşiller, FDP başta olmak üzere birçok siyasi partinin de bu duruma tepki gösterdiği aktarıldı.

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Berlin'deki bir camide

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