Elazığ
'da üniversite öğrencileri, köy okulundaki öğrencilere yardımda bulundu.
KYK yurdunda barınan öğrenciler, hazırladıkları "Bir umut ol bin umut yaşat" projesi kapsamında Bingöl
'ün Adaklı
ilçesinin Yeşiltepe
İlkokul öğrenciler için yardım kampanyası başlattı.
Öğrenciler, esnaftan topladıkları yardımlarla aldıkları giysi ve kırtasiye malzemelerini Yeşiltepe İlkokulundaki 30 öğrenciye ulaştırdı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Suphi Döner, "Yurtlarımızda kalan gençlerimizin duyarlı çalışması bizi mutlu etti." dedi.
Öğrencilerden Meliha Demir de projeyi okul ödevi kapsamında başlattıklarını belirterek, "Oradaki öğrenciler bizi görünce çok sevindiler. Böyle bir projede yer aldığımız için çok mutlu olduk. Mutluluk küçük bir çocuğun kalbine dokunmakmış. O küçücük kalpte milyonlarca sevgiyi, umutları, hayalleri nasıl barındırdıklarını onların gözlerinde gördüm." ifadelerini kullandı.
Adaklı, Bingöl, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA