"Bir Umut Ol" ile hayata bağlandı

TEZCAN EKİZLER - İzmir'de uyuşturucu bağımlılığından sanat terapisiyle kurtulan Y.G, Bir Hayata Dokun Derneği ve Yeşilay iş birliğiyle başlatılan "Bir Umut Ol Projesi" sayesinde iş sahibi olup, yeni bir hayata "merhaba" dedi.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Y.G, 3 yıl önce arkadaş çevresinde uyuşturucu maddeyle tanıştı.

Y.G, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalırken, ailesinin tedavi olması konusunda yaptığı önerileri de kabul etmedi.

Kızının durumuna çok üzülen anne G.G, son çare olarak polise başvurdu. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede kanında uyuşturucu maddeye rastlanan Y.G, 2 yıl önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözetim altına alındı.

Seminerler sırasında sanat terapisti Dr. Burcu Bostancıoğlu'nun gönüllü olarak yaptığı eğitimlere katılan Y.G, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmayı başardı.

Y.G, Bostancıoğlu'nun başkanlığını yaptığı "Bir Hayata Dokun Derneği"nin Yeşilay iş birliğiyle başlattığı, İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğünün de destek verdiği "Bir Umut Ol Projesi" kapsamında madde bağımlılığını bırakan 11 kursiyerle beraber geçen yıl 11 ay boyunca diksiyon, bilgi teknolojileri ve okuryazarlığı ile bilgisayarlı ön muhasebe eğitimi aldı.

Kursu tamamlamasının ardından bir yıl önce bir şirkette işe başlayan Y.G, hayata yeniden "merhaba" demenin mutluluğunu yaşıyor.

"Hayatımın değişebileceğine dair bir umudum yoktu"

Y.G, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullandığı için çok zor günler yaşadığını, sanat terapisti Bostancıoğlu ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini söyledi.

Başlatılan projenin kendisi için umut olduğunu belirten Y.G, "Hayatımın değişebileceğine dair bir umudum yoktu. Ailem de durumuma çok üzülüyordu. O çukurdan beni kimsenin kurtaramayacağını düşünüyordum. Burcu hocamız bize umut oldu, elimizden tuttu. Ben bir projenin bir insanın hayatını bu kadar değiştirebileceğine inanmıyordum ama başardı." dedi.

Y.G, bağımlılıktan kurtulduktan sonra adeta yeniden doğduğunu, hayata bakışının değiştiğini, bu süreçte her zaman Bostancıoğlu'nun yanında olduğunu ifade etti.

Projenin tamamlanmasının ardından iş sahibi olduğunu dile getiren Y.G, şunları kaydetti:

"Artık bir işim var ve hayatım düzene girdi. Yeni hayatımdan çok memnunum bir daha eski hayatıma dönmek istemiyorum. Geçen hafta üniversite sınavına girdim, iyi bir sonuç alıp işletme fakültesinde okumak istiyorum. Hayatımdaki en büyük isteğim iş sahibi olmaktı, onu proje sayesinde başardım, şimdiki amacım ise üniversite okumak. İnsanlar her zaman hata yapabilir, önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır. İş hayatındayım ve çok mutluyum. Uyuşturucu madde kullanan arkadaşlarımın durumuna çok üzülüyorum, inanıyorum ki onlar da benim mutluluğumu görüp o illeti bırakmak isteyeceklerdir."

"Bir anne olarak çok mutluyum"

Anne G.G. de kızının durumuna çok üzüldüğünü, yaşıtları okula giderken kızının uyuşturucu madde kullanmasının kendisini çok yıprattığını söyledi.

Bir anne olarak kızını polise şikayet etmenin çok kötü bir duygu olduğunu dile getiren G.G, "O zor günlerde kızını kaybetmekten çok korkuyordum. O kullandığı maddelerden dolayı beni iteklediği bile oluyordu. Burcu hanım hayatımıza girdikten sonra kızım iyileşmeye başladı. Onun başlattığı proje sayesinde iş buldu, artık hayatını kazanıyor, kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Bir anne olarak çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Projenin devamı için herkesten destek bekliyoruz"

Bir Hayata Dokun Derneği Başkanı Dr. Burcu Bostancıoğlu ise madde bağımlısı çocukları 5 yıldan bu yana yaptığı sanat terapisiyle sağlıklarına kavuşturduğunu, asıl önemli olanın onları iş yaşantısına katmak olduğunu anlattı.

Bu kapsamda "Bir Umut Ol Projesi"ni hazırladıklarını belirten Bostancıoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklar sertifikalarını aldılar, en zoru kafalardaki algıları değiştirmekti, bunu ciddi çalışmalar yaparak değiştirdik. Biz toprağa 12 tohum ektik, 6 tanesinden meyve aldık, diğer 6 tanesinin daha desteğe ihtiyacı var. Bu konuda iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz. Ülkemizde daha çok kurtarılmayı bekleyen çocuk var, onun için projenin tamamlanmasına rağmen devam etmek istiyoruz. İnsan hayatına dokunmak kadar bu hayatta önemli bir şey yok. Bu konuda İzmir Valimizin onayıyla ülkemizdeki tüm gsm operatörleriyle bir bağış kampanyası başlattık. 1808'e mesaj gönderildiğinde 10 lira derneğimize katkı sağlayabilirler. Trilyonlarca paranız olabilir, her şeyiniz olabilir, bir hayatı değiştirmemişseniz kendiniz ve bu ülke için bir şey yapmamışsınızdır. Bugün kursiyerlerimizin iş sahalarında çalıştığını görmek, onların yanında bir kahve içmenin mutluluğu paha biçilemez."

