Haberler» Güncel» Haber

Bir ünlü daha Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı

Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum'a yerleştiğini açıkladı.

01.08.2019 11:55
Bir ünlü daha Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı
Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum'a yerleştiğini açıkladı. Binlerce kişiyi coşturan Hakan Altun yaklaşık 1 saat konserini uzattı. Bodrum'un tarihi mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun binlerce kişiyi coşturdu. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Altun zaman zaman izleyenlere espriler yapmayı da ihmal etmedi. Duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalara da yer veren Altun birçok şarkısını ise hayranlarıyla beraber söyledi. Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Bodrum'a taşındığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.
(Eren Ayhan/İHA)

Saatler, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:12   "Bosna Hersek Savunması - İgman 2019" başladı
13:11   Üstün başarılı öğrenciler bir araya geldi
13:11   Buğdayın atası "siyez"de hasat başladı
13:10   Süt İşleme Tesisinin son makine ekipman teslimatı gerçekleşti
13:10   Eşini, kapıyı geç açtı diye boğazından bıçaklamış
13:10   ATAŞEHİR'DE TAKSİCİNİN ÖLDÜRÜLMESİ; 3 KİŞİYE MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI
13:10   AVM ciro endeksi arttı