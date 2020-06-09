Bir yaşlıyı dolandıran iki kardeş tutuklandı

Aydın'ın Çine ilçesinde, 80 yaşındaki bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran iki kardeş tutuklandı.

09.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:03
Aydın'ın Çine ilçesinde, 80 yaşındaki bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran iki kardeş tutuklandı.
Şevketiye Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (80), geçen hafta, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve "İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı" diyen kişilere, bankadan çektiği 40 bin lirayı teslim etti.
İkinci kez kendisinden para istenmesi üzerine polise giden M.A, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, olaya ilişkin şüpheli kardeşler G.T. ile G.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir yaşlıyı dolandıran iki kardeş tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Aydın, Çine, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

10 yaşındaki Mustafa’nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet’te uygulamaya giren ’Araçlarım’ hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Diyarbakır’da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300’ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Haberler››Güncel››Bir yaşlıyı dolandıran iki kardeş tutuklandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:11: Şanlıurfa'da 1 mahalle ile 10 bina karantinaya alındı - Haber 19:10: Rektör Uysal'dan Acet'e ziyaret - Haber 19:09: Son dakika! Kahramanmaraş'ta trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Hatay'da toprağa verildi. - Haber 19:03: Bakan Akar, birlik komutanlarıyla görüştü - Haber 19:03: Çeyiz Hesabı ödeme planı yeninden düzenlendi - Haber 18:47: Burundi Cumhurbaşkanı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti - Haber 18:35: Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı - Haber 17:57: e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek - Ekonomi 15:51: 10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı - Haberler 09:06: Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı - Haberler