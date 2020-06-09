Bir yaşlıyı dolandıran iki kardeş tutuklandı
Aydın'ın Çine ilçesinde, 80 yaşındaki bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran iki kardeş tutuklandı.
09.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:03
Şevketiye Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (80), geçen hafta, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve "İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı" diyen kişilere, bankadan çektiği 40 bin lirayı teslim etti.
İkinci kez kendisinden para istenmesi üzerine polise giden M.A, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, olaya ilişkin şüpheli kardeşler G.T. ile G.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA