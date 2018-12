08 Aralık 2018 Cumartesi 13:32



'Bir yastıkta yarım asır' geçiren 250 çifte büyük sürpriz Bursa Büyükşehir Belediyesi evlilikte 50 yılı geride bırakan 250 çifti düğün havasında ağırladıYarım asırlık çiftler 'aşk' tazeledi, düğün halayının da çekildiği etkinlikte 57 yıldır evli olan bir çiftin nikah akitleri temsili olarak yenilendiBURSA - Evlilikte 50 yılı geride bırakan 250 Bursalı çift, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği gecede bir araya geldi. Düğün halayının da çekildiği etkinlikte, evliliklerini 57 yıldır sürdüren Erol-Sabiha Meral Candan çiftinin nikah akitleri 'temsili olarak' yenilendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM), en renkli organizasyonlarından birine şahit oldu. Bursa'da yaşayan ve 50 yıl ile üzeri evli kalma başarısını gösteren örnek çiftler, Büyükşehir Belediyesi'nin ' Bir Yastıkta Yarım Asır' projesi çerçevesinde buluştu. Yıldırım Beyazıt Salonu'nda organize edilen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş , eşi Sevinç Aktaş'la birlikte katıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de bu renkli organizasyonda örnek çiftleri yalnız bırakmadı.Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gecede yaptığı konuşmada, örnek evlilikleri nedeniyle katılımcı çiftleri kutladı. Güçlü ailenin toplumu ayakta tuttuğunu belirten Başkan Aktaş, "Eskiden iki genç evlendiğinde, 'Bir yastıkta kocayın' diye dua edilirdi. Eminim, hepiniz bu duaya yürekten amin demiş olmalısınız ki evlilikte yarım asrı geride bıraktınız. Bizler de aile olmakta 50-60-70 yıla nasıl imza atılıyor, bunu öğrenmek istedik. Bu nasıl olurmuş, ibret-i alem için sizleri davet ettik. Alkışlara layıksınız. Allah, daha nice güzel günleri sizlere bahşetsin" dedi. Türkiye 'nin aile olma konusunda Batı ülkelerine nazaran çok şanslı olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Bugün Batı'da aile kurumu can çekişiyor. Aileyi diri tutabilmek adına çok ciddi paralar harcıyorlar. Bizim toplumumuzun temel direği ise aile. Huzurlu bir toplum için birbirine sorumluluk şuuruyla bağlı ailelerin çoğalmasını sağlamalıyız" diye konuştu.Başkan Aktaş, her konuda olduğu gibi evlilikte de en iyi örneğin Hz. Peygamber olduğunu ifade etti. Hz. Peygamberin hanımlarından gelen her türlü davranışa sabır ve tatlılıkta mukabele ettiğini, azar ve şiddete yer vermediğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Samimi ve içten davrandı. Onları sevinçte de tasada da ortak kabul etti. Her birine iltifat ve alaka gösterdi. Ev işlerinde yardımcı oldu. Diyebiliriz ki evlilik, 'Ben bir adamı-kadını mutlu edebilirim' olgunluğuna eriştikten sonraki iştir. Bu olgunluğa erişmeyenler arasındaki evlilikler de haliyle kısa sürüyor" şeklinde konuştu.Konuşmasında 'Evlilik aşkı öldürür' şeklindeki hatalı anlayışı da değerlendiren Başkan Aktaş, "Aşkı öldüren evlilik değil evlilerdir. Gerçek aşk, bir insanı yücelterek sevmek değil hatası-kusuru-zaafı ve ayıbıyla sevmektir. Bu yüzden evlilik; uzun süre birlikte olmayı göze alarak, birbirini olduğu gibi sevmenin, hataları ve ayıpları ile yıkılmayan birlikteliğin inşa edilmesi için verilmiş ömürlük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.Renkli gecede, 57 yıldır evli olan Erol Candan-Sabiha Meral Candan çiftinin nikahları da tazelendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kıydığı temsili nikahın şahitliklerini, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile Konak Mahalle Muhtarı Hale Çağan yaptı. Başkan Aktaş, nikah sonrası evlilik cüzdanını Sabiha Meral Candan'a teslim etti. Başkan Aktaş'ın her masa ile tek tek ilgilendiği etkinlikte düğün halayı da çekildi. Gecede katılımcılara, içerisinde mini yastık ile kahve bulunan hediye paketleri takdim edildi.