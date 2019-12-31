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Bir yıla iki aşk sığdıran ünlü model Adriana Lima'dan, 2019'dan 2020'ye ilginç mesaj

Özel hayatı ile gündemden düşmeyen ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabından "2019'un dışkısı 2020'nin gübresi olur" notuyla paylaştığı yeni yıl mesajı olay oldu.

31.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:29

Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kızlarıyla paylaşan Lima, yeni yıl mesajıyla dikkat çekti.

AŞKTA YÜZÜ GÜLMEDİ

Metin Hara ile 1,5 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan sonra kısa bir süre sonra iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birlikte tatile çıkan ünlü model ve Emir Uyar'ın aşkı uzun sürmedi. İkili sessiz sedasız yollarını ayırdı.

"GERÇEK AŞK"

Emir Uyar'da da aşkı bulamayan güzel model son olarak kızları ile fotoğrafını İnandığım tek gerçek aşk.. Geri kalanı tarih" notuyla eski sevgililerini tarihe gömdü.

2019 İÇİN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

2019'un son gününü yaşadığımı saatlerde ise Lima'dan şaşırtan bir paylaşım daha geldi. Ünlü model, iki aşk sığdırdığı 2019'a lanet okuyan bir not paylaştı. Lima "2019'un dışkısı 2020'nin gübresi olur" notuyla görenlerin kafasını karıştırdı.

Bir yıla iki aşk sığdıran ünlü model Adriana Lima'dan, 2019'dan 2020'ye ilginç mesaj

Adriana Lima, Lima, Magazin


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