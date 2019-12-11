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Bir yılda 450 bin çorba

Esenler Belediyesi, Çorba Çeşmeleri'nden Esenler halkına bir yılda 450 bin bardak sıcak çorba ikram edildi.

11.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 11.12.2019 13:37Bir yılda 450 bin çorba

Belediyesi İşletme Hizmetleri Müdürlüğü'nün, sosyal dayanışmanın başarılı bir örneğini sunduğu Çorba Çeşmeleri'nden her sabah mutluluk akıyor. Hafta içiher gün saat 06.00'dan itibaren Esenlerliler'in sabah çorbaları Esenler Belediyesi'nden geliyor. İnsan sirkülasyonunun ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde bulunan Çorba Çeşmeleri'nden sabah erken saatte okula ve işe giden vatandaşlar için sıcak sıcak çorba akıyor, böylece Esenler'de kimse okuluna ve işine kahvaltısız gitmiyor.

ÇOBRA ÇEŞMESİ'NDEN 7 ÇEŞİT ÇORBA AKIYOR

İlçede biri Esenler Metrosu'nda, ikisi Kazım Karabekir ve Havaalanı Mahalleleri'ndeki otobüs duraklarında ve biri de Turgutreis Mahallesi'ndeki Trafo Meydanı'nda olmak üzere toplam 4 Çorba Çeşmesi bulunuyor. Mercimek, tarhana, yayla ve domates başta olmak üzere toplamda 7 çeşit çorbanın aktığı Çorba Çeşmeleri'nden Esenler halkına her gün 4 bin bardak çorba ikram ediliyor. 2019 yılındaEsenler Belediyesi'nin Çorba Çeşmeleri'nden akan çorbalarla Esenler halkına 450 bin bardak sıcak çorba ikram edildi. Çeşmelerin musluklarından akan çorbalar, sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretiliyor. Çorbalar 80°C'de sıcak duruyor.


Esenler, Sabah, Güncel

Kaynak: Bültenler

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