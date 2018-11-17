Bir Yıldır Kayıp Olan Arjantin Askeri Denizaltısı Bulundu

Arjantin
Donanması, bir yıldır kayıp olan askeri denizaltının bulunduğunu açıkladı.
Arjantinli yetkililer, 15 Kasım 2017'de Güney Atlantik Okyanusu
'nda 44 kişilik mürettebatıyla seyir halindeyken kaybolan ARA San Juan
adlı askeri denizaltının bulunduğunu belirtti.
Arjantin Donanmasının araştırmaları sonucu denizaltı bulamayınca geçtiğimiz ağustos ayında, deniz yatağını araştırabilen ve haritalayabilen uzman şirket Ocean Infinity firması devreye girmişti. Ocean Infinity firmasının araştırmaları sonucunda askeri denizaltının yerinin tespit edildiği açıklandı. Bir haftalık oksijen stoku bulunan denizaltındaki 44 kişi hayatını kaybetmişti. - BUENOS AIRES
San Juan,Atlantik Okyanusu,Arjantin
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:11