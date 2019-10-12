'Bir zamanlar anadolu selçuklu' sergisi erzurum'da açıldı

ERZURUM'da Anadolu Selçuklu dönemine ait giysi, heykel, kostüm ve yağlı boya tablo gibi 200 eserin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi'nin (GAKSA) iş birliğiyle bir araya getirilen 2 tonluk materyal, 'Bir Zamanlar Selçuklu' adıyla sergilendi. Yakutiye Medresesi'nde açılan sergide, Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış sultanlar ve önemli karakterlerin heykelleri, replika şapkalar ve Konya Olgunlaşma Enstitütüsü'nün hazırladığı kostümler, ziyaretçilere açıldı. Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat'ın konuklarına anlatarak sergilediği materyaller, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Açılışı yapılan sergi 4 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak. Serginin bir sonraki durağı ise Tokat olacak.

SERGİ BAŞKA İLLERDE DE YER ALACAK

Anadolu Selçuklu dönemini anlatan eserleri sergilemekten mutluluk duyduğunu aktaran Işın Fırat, "Bir Zamanlar Selçuklu konulu sergimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayelerinde Müzeler Genel Müdürlüğü'nün talimatı ve bizim iş birliğimizle hazırlanmış ve Anadolu Selçuklu'da yaşamış sultanlar, baniler, alimler, ruhanilerin yer aldığı heykeller, replika şapkalar ve Konya Olgunlaşma Enstitütüsü'nün hazırladığı kostümler sergimizde yer alıyor. Bu Anadolu Selçuklu kokan, onların canlarını, nefeslerini bizlere katan bir sergi ve toplamda 200 parçadan oluşuyor. Ahlat'tan başladık ve Van, Kars, Doğubayazıt gibi yerlerden sonra şimdi de Erzurum'dayız. Tokat, Sivas, Kayseri, Ankara, Konya, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da son bulacak olan bu sergi sonunda 17 bin kilometre yol gitmiş olacağız. Bu sergi evlatlarımıza Osmanlı haricinde Selçuklu'nun da bir varlığının, kıymetinin olduğunu anlatmak adına yürüyüp gidecek" diye konuştu.