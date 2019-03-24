Bir Zamanlar Bandırma" Kitabı Tanıtıldı

Kaynak: AA

Bandırma Belediyesi tarafından hazırlanan "Bir Zamanlar Bandırma" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.Eski iskeledeki belediye nikah salonunda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, sanat ve kültüre önem verdiklerini belirtti.Sosyal belediyecilikte fark yarattıklarını anlatan Mirza, şunları kaydetti:"Osmanlı döneminden, işgal günlerine ve Cumhuriyet dönemine uzanan fotoğrafları içeren bu kitap, gelecek kuşaklara ışık tutacaktır. Bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen kitabın editörü İsmail Ülker, Edip Bülent Volkan, Erdem Özcan, Ahmet Pesen, Önder Balıkçı, Sebahattin Pıravadılı, Ömer Celalettin Gözükara ve Feyza Ülker'e teşekkür ediyorum."Tanıtım toplantısına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Serel ve davetliler katıldı.