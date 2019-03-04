Bir Zamanlar Çukurova 23. Bölüm Fragmanı

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" atv'de...
Yapım : Tims&B Productions
Yapımcı : Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yönetmen : Murat Saraçoğlu Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray
Oyuncular : Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç, Polen Emre, Serpil Tamur, Melike İpek Yalova ve Kerem Alışık
Timur Savcı, Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, TV
Kaynak: DailyMotion.com