Bir Zamanlar Çukurova 26. Bölüm Fragmanı

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova
" atv'de...
Yapım : Tims&B Productions
Yapımcı : Timur Savcı
& Burak Sağyaşar Yönetmen
: Murat Saraçoğlu
Senaryo : Yıldız Tunç, Su Ersöz, Derem Çıray
Oyuncular : Vahide Perçin, Murat Ünalmış
, Uğur Güneş
, Hilal Altınbilek, Bülent Polat
, Turgay Aydın
, Selin Yeninci, Sibel Taşçıoğlu, Selin Genç
, Polen Emre, Serpil Tamur
, Melike İpek Yalova
ve Kerem Alışık
Timur Savcı, Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, TV
Kaynak: DailyMotion.com