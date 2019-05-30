Bir Zamanlar Çukurova 35. bölüm 2. fragmanı: "Acısı çok olanın gülüşü güzel olur evlat!"

Sevilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisi sezon finali 2. fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova dizisi 35. yeni bölüm 2. fragmanında Yılmaz'ın ağlayarak mektubu okuduğu sahneler gözüküyor. Başka bir sahnede ise Demir'in de tek başına üzgün bir şekilde yürüdüğü sahneler yer alıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölümde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölümünde Yılmaz ve Müjgan'ın düğün günü geliyor. Müjgan telli duvaklı gelin olurken düğün öncesinde Yılmaz ve Demir karşılaşıyor. Yine silahlar çekiliyor. Demir'in silahı bırakması gerektiğini konuşmak için Hünkar'a giden Fekeli, onu da düğüne davet ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde konakta işler çığırından çıkıyor. Züleyha'nın hamileliği tüm sırların da ortaya çıkmasını tetikliyor. Demir en başından bu yana tüm yalanlardan haberdar olduğunu itiraf ediyor ve Züleyha'yı iffetsizlikle suçluyor.

Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölümünde Saniye ve Gaffur cephesinde de savaş devam ediyor. Saniye Gaffur'u evden atıyor. Konağın bahçesindeki duvar yıktırılınca Gaffur'un zulası ortaya çıkıyor ve zulada sakladığı sahte kimlikler ile Züleyha'nın mektubu Yılmaz'ın eline geçiyor ama tüm karmaşaya rağmen düğün gerçekleşiyor.

Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Hünkar, Fekeli ile yan yana düğüne katılıyor. Müjgan mutlu görünse de Yılmaz'ın yüzünde şaşkın bir ifade var. Düğüne katılan İstanbul'dan gelen misafirler herkesi bir geceliğine bile olsa, güzel şeylere yaşamaya inandırıyor. Züleyha, artık hayatına o konakta devam etmek zorunda kalacağını düşünürken Yılmaz da aklından Züleyha'yı tamamen çıkarmaya çalışıyor.