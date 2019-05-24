Bir Zamanlar Çukurova 35. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Bir Zamanlar Çukurova 34. Son Bölümde Neler Oldu?

Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümü dün akşam ATV ekranlarına yansıdı. Yayınlanan 34. son bölümde Demir, Adnan'ın Yılmaz'ın oğlu olduğunu bildiğini annesine söyledi. Ama Züleyha'yı kaybetmek istemediği için böyle bir yol çizdiği anlaşıldı. Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümün ardından gözler Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. Peki Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümünde neler yaşandı?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 35. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman sitemizden size haber vereceğiz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Demir; Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini söyledi. Bu durumu öğrenen Hünkar çok şaşırdı. Ama anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, gelecek için plan hazırlamaya başladı. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edeceğe benziyor.

Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümde Demir, Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak için bir hal çaresi bulmak zorunda kaldı. Annesiyle birlikte Seher ile yüzleşti. Seher en sonunda Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemeyip bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyledi. Daha sonra Hünkar, Seher ve Gaffur ile buluşurken Saniye de her şeyi öğrendi ve Saniye, Seher'e saldırdı. Gaffur ne kadar inkar etse de kimseyi inandıramadı ve Saniye'yi bir daha kazanamayacak hale geldi. Saniye ise çocuk sahibi olamayışına daha da çok üzülmeye başladı. Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düştü.

Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümde Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verdi. Evde yeni gelin hazırlıkları başladı. Odaların duvarları boyanırken yatağın altında Züleyha'nın mektubu ortaya çıktı. Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Gelen haber herkesi şok etti. Züleyha 2. kez anne olacağı öğrendi.