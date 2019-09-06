Bir Zamanlar Çukurova 36. bölüm fragmanı: 2. yeni sezon ne zaman başlıyor?

Atv'nin geçen en sezon en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk sezonu 35. bölümde kapatan dizi, kısa sürede büyük ilgi görmüş ve reyting rekorları kırmıştı. Dizinin başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Kerem Alışık paylaşıyor. Fragmanda Hünkar, Yılmaz ve Fekeli arasındaki silahlı hesaplaşma ve Demir ile Şermin'in görüntüsü yeni sezona dair ipuçları veriyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon tarihi belli oldu mu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını TİMS&B Productions'ın üstlendiği, yönetmenliğini Faruk Teber'in yaptığı, başrollerinde Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Selin Yeninci, Selin Genç, Polen Emre, Mehmet Kara ve Serpil Tamur'un yer aldığı "Bir Zamanlar Çukurova" 13 Eylül 2018 tarihinde atv'de başlamıştı. Dizinin yine Eylül 2019'da yeni sezonunun başlaması bekleniyor.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Züleyha'yı iffetsizlikle suçlayan Demir'i bu kez Hünkar Hanım bile desteklemedi. Üstelik çılgına dönüp, Yılmaz'a silah çekmesine, kendini öldürmeye kalkmasına hiç değmedi! Demir, aslında çocuk sahibi olabileceğini öğrendi! O şimdi Züleyha'ya daha da fazla aşık. Peki Züleyha?

ZÜLEYHA NEDEN DOKTORA GİTTİ?

Demir'e "Yılmaz'ın bebeğini bile bile kendisiyle evlenerek fedakarlık yapmadığını, Yılmaz kendisinden nefret ederek bile olsa yaşayabilsin diye 'onunla evlenerek" asıl fedakarlığı kendisinin yaptığını söyleyen Züleyha, yeni bir hayata başladı. Önce Demir ile odasını ayırdı, sonra da hayatının en zor karalarından birini daha vererek, bebeğini aldırmak için mi doktora gitti? Bu sorunun cevabı, yeni sezonun ilk bölümünde ortaya çıkacak.

YILMAZ ZÜLEYHA'NIN ZORLA EVLENDİĞİNİ ÖĞRENDİ!

Nikâhında gülümseyerek evet derken bile, Müjgân'a haksızlık edip etmediğini düşünen Yılmaz, hayatının en acı gerçeklerinden ilkini öğrendi! Nikâhının sabahında, tam da şüphelerinden sıyrılmışken, Züleyha'nın kendisini de yazdığı ilk mektubu okudu. Tamamı okunamasa da artık Züleyha'nın O'nun hayatını kurtarmak için Demir ile evlendiğini biliyor. Şimdi kalbi hangi aşk için atacak?

MÜJGAN'IN AİLESİ DÜĞÜNE KATILDI!

Bulutların üzerinde gezerek yeni hayatına adım atan Müjgan'a en büyük düğün hediyesini de Yılmaz verdi. Müjgan'ın anne ve babası da düğünde yerlerini aldı!

SANİYE VE GAFUR AŞKI SONA MI ERDİ?

Seher, karnındaki bebeğin babası Gaffur dediğinden bu yana, evine gidemeyen Gaffur, Seher'i görmeye gitti. Üstelik gitmekle de kalmadı, hem Seher'e para götürdü, kendisine sahip çıkacağını söyledi, hem de Saniye ile ayrılıp onla evleneceğini söyledi! Çukurova'nın belki de en gerçek aşkı bu kararla sona mı erecek? Yoksa Seher'in yeni numaraları mı ortaya çıkacak? Tüm bu soruların cevapları da yeni sezonda öğrenilecek. Saniye'nin acısı gün geçtikçe artıyor! Gaffur'un onu aldatması sonunda daha şoke olaylara tanıklık ediyor. Yaptığından pişman gibi gözüken Gaffur, çocuğunu taşıyan Seher'e yardım etmeye devam ediyor.

FEKELİ, HAYAL ETTİĞİ BÜYÜK AİLEYE KAVUŞTU!

Her fırsatta büyük bir aile özlemini dile getiren Fekeli, nihayet muradına erdi. Üstelik kendisi sevdiğine kavuşamamış olsa bile, hayatının bu en mutlu gününde sevdiği de yanındaydı. Hünkar Hanım, herkesin hayatında yeni bir sayfa açacak bu düğüne adeta barış elçisi olarak katıldı. Çukurova'da bir dönem, pek çok soru ile geride kaldı. Yılmaz şimdi kalbinde ve yuvasında Müjgan, aklında Züleyha'nın mektubu ne yapacak? Demir, Züleyha'ya kendini affettirip baba olmanın tadına varabilecek mi? Züleyha, Yılmaz'ın düğünü ile birlikte kalbini soğutacak ve Demir'in bebeğini doğurup, çiftliğin hanımı olacak mı? Fekeli ve Hünkar, geçmişi geri almayı başarabilecek mi? Gaffur, Saniye'den ayrılıp Seher ile mi evlenecek?