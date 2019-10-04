Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 38. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümü izleyicileri nefes nefese bıraktı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 38. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlendiği sabah öğrendikleri ile alt üst olan Yılmaz, özür dilemek için Züleyha'yla buluşur. Ancak iki eski sevgili buluştuğu anda Demir, Züleyha ve Yılmaz'ı yakalayacak. Yılmaz ve Züleyha birbirlerine söyleyecekleri hiçbir şeyi söyleyemeden yine ayrılmak zorunda kalıyor. Yılmaz, çiftliği basıp Züleyha'yı kaçırmayı göze alacak kadar deliriyor! Demir ise Züleyha'yı alıp adeta çölleri aşarak, yurtdışına kaçmayı planlıyor. Züleyha, evli bir kadın olmak ile aşık olduğu adama her şeyi anlatmak arasında kalıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Reyting rekortmeni Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 39. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.