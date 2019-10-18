Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Züleyha ile Yılmaz kaçtı mı?

Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu ile büyük beğeni topluyor. 40. Son bölümü ile izleyici karşısında olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha ile Yılmaz kaçtı mı? Hünkar, Züleyha ile Yıldırım'ı bulabilecek mi? Son bölümde neler oldu? İşte detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 40. DON BÖLÜM FULL İZLE...

41. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova 40. bölüm ile geçtiğimiz akşam ekranlardaydı. Züleyha'nın, Yılmaz ile kaçıp kaçmadığı merak edilirken Hünkar oğlu ve gelini için büyük çaba harcar. Bir Zamanlar Çukurova 41. Yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ancak yayımlandığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha'ya kaçalım demek için gitmişken, Müjgan'a bunu yapamayacağına karar veren Yılmaz, dönüş yolunda baygın vaziyette Züleyha'yı bulur. Onu hastaneye yetiştirmeye çalışırken, gözünü açan Züleyha, Adnan'ı sayıklar. Yılmaz, geri döner ve Adnan'ın hayatını kurtarır. Yılmaz henüz gerçekleri bilmese de Züleyha, Adnan ve Yılmaz ilk kez yan yanadır! Ve ilk kez birbirlerine sarılırlar! Hastaneye ulaştıklarında da Yılmaz Adnan'ı bırakamaz.

ZÜLEYHA KAÇTI MI?

Züleyha ve Adnan, Yılmaz sayesinde ölümden dönerken, Bağevinde ve Çiftlikte ise yer yerinden oynamıştır. Züleyha ve Adnan, tüm Adana'da köşe bucak aranmaya başlar. Hünkar, Yılmaz'ın yaptıklarının hesabını sormaya Fekeli'ye gider.

Hünkar, Züleyha ve Yılmaz'ı bulmak için seferberlik ilan etmişken, Hatip Ağa ise, Demir ve Hünkar'ın arasını bozmak ve Yamanlar'ı yeni bir krize sürüklemek için cezaevine Demir'i ziyarete gider. Ona öyle bir şey söyler ki, Demir çılgına döner.

FEKELİ YILMAZ İLE HÜNKAR ARASINDA KALIR

Züleyha'nın kayıp haberini aldıktan sonra Yılmaz'a ulaşmaya çalışan Fekeli, bir yandan da Hünkar'ı oğlunun bunu yapmayacağına inandırmaya çabalar. Ancak, Fekeli bile, gerçekten kaçmış olabileceklerini düşünecek haldedir! Bir yandan da etrafını saran akbabalara karşı Hünkar'a yardım etmek ister.

Yamanlar bir yandan Züleyha'yı bulmanın telaşındayken, bir yandan da Demir'in cezaevinde olmasından fırsat bilenlere karşı itibarlarını korumak zorundadır. Hünkar, şirket ve Züleyha arasında koştururken, Saniye'ye büyük görevler verir. Saniye yanına Gülten'i de alarak, Hünkar'ın sünnet düğünü organizasyonunu üstlenir. Ve Gülten yine Çetin ile karşılaşır.