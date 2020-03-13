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Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 59. bölüm ile Perşembe akşamı izleyen karşısındaydı. Demir, Züleyha'yı Yılmaz ile gördükten sonra artık her şey bitmiştir ve Züleyha'nın konakta barınması söz konusu olamaz. Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim? İşte detaylar...

13.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:04

Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Züleyha, çocuklarını elinden alan Demir'i silahla yaralar. Yılmaz, bu hikayede tek masumun Züleyha olduğunu düşünür. Müjgan ise olanlara dayanamaz ve canına kıymak ister. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Müjgan'ın, Yılmaz ile Züleyha'nın görüştüğü görüntüleri Demir'e vermesiyle başlayan cehennem, Züleyha'nın Demir'i vurmasıyla da son bulmayacaktır. Züleyha çocuklarından uzaklaştırılır ve bu durum kendi hayatına son vermeye kadar gider. Demir, Hünkar ve Fekeli duruma el atar.

Artık tek yol Demir'i bu hayattan koparmaktır Züleyha için. Demir hastaneye, Züleyha ise hapishaneye gider. Müjgan ise Yılmaz'a hiçbir zaman sahip olamadığını net şekilde anlamış ve yaşam onun için anlamını yitirmiştir.

Yılmaz, Savcı Jülide ile olanları konuşurken, Züleyha'nın bu hikayede tek masum olduğunu açık şekilde ifade eder. Peki, Züleyha tutuklanacak mı? Demir ölüyor mu?

59. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur. Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz.

Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır.Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır!

Tüm bu yaşananlar Züleyha'ya en sonunda çaresizce ölümü seçtirecektir. Züleyha eline silah alıp, hayatını elinden alanların karşısına geçecek, kendi hayatındaN da vazgeçip, Adana'nın ortasında üzerine benzin dökecektir!

Fekeli ve Hünkar bu kez de Züleyha için işbirliği yapmaya çalışacaktır. Yılmaz ise bir yandan Züleyha'ya el uzatabilmenin peşindedir bir yandan da Müjgan ve oğlunu bulması gerekmektedir. Müjgan, oğlunu, bavulunu ve pasaportunu alıp Amerika'ya gitmiştir.

Tam da barış sağlandı darken, Demir Züleyha'dan, Yılmaz Müjgan'dan vazgeçmiştir! Çukurova'da şimdi aşkın her hali,yerini intikam dolu bir savaşa bırakmaktadır…

Bir Zamanlar Çukurova 60. bölüm fragmanı yayımlandı! Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm izle
Etiketler : Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Gündem, Magazin, Güncel

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Yorumlar (1)
MERVE:Demire iyi olduu
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