Bir Zamanlar Çukurova'da Eski Defterler Açılıyor!

Bir kez daha Yılmaz ve Demir arasında kalan Züleyha, bu defa kalbinin sesini dinleyebilecek mi?

Öldü sanılan Fekeli, Adana'da boy gösterdi!

Yılmaz ve Fekeli, Demir ve Cengaver'in hain tuzakları karşısında dimdik duruyor! Kendi ölüm ilanını verdiğinden beri ortalıkta görünmeyen Fekeli, artık Adana'da boy göstermeye de başladı. Bu durum birilerini mutlu ederken, birilerini de oldukça rahatsız ediyor!

Çukurova'da Fekeli ve Hünkar nostaljisi!

Hünkar ve Fekeli'nin yarım kalan yaşanmışlıkları, Çukurova'da adeta nostalji dalgası yarattı. Eski defterler yeniden açılırken, duygular da açığa çıkmaya başladı.

Çaresiz Saniye!

Hamile olmadığını öğrenen Saniye'nin mutluluğu yarım kaldı.

Saniye ve Gaffur bu acı gerçeği göğüslemeye çalışırken, kendilerini yine yalan çukurunda buldular. Peki bu yalan ikilinin sonu mu, yoksa yeni kapıların anahtarı mı olacak?

Züleyha, Yılmaz ve Demir'in arasında kaldı!

Oğlundan ayrı kalmamak için Yılmaz'dan vazgeçen Züleyha'yı büyük bir sınav daha bekliyor.

Yılmaz'la birlikte, sara krizi geçiren Nazire'yi hastaneye götüren Züleyha, karşısında Demir'i görünce şok oldu! Demir'in tehditkar bakışlarından başına gelecekleri tahmin eden Züleyha, bu defa ne yapacak?

Büyük sürprizlerin yaşanacağı 'Bir Zamanlar Çukurova' her Perşembe ATV'de!