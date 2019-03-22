22 Mart 2019, 00:07
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Bir Zamanlar Çukurova, Diziseverleri Ekrana Kitledi!

Bir Zamanlar Çukurova son bölümüyle diziseverleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Dizinin müdavimleri sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 26. bölümde neler olacağını merakla beklediklerini ifade ettiler.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukur Ova dizisi 25. bölümüyle dizi severleri ekrana kitledi.

25. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde; Demir Yaman, Yılmaz için kurduğu kapana kendi kısılır. Yılmaz'ı hayatından ebediyen silmek için elinden geleni ardına koymayan Demir'in kurduğu tuzağa Züleyha ve Müjgan düşüyor. Züleyha, Müjgan'a artık Yılmaz'a karşı bir şey hissetmediğini söyler ancak kalbi başka türlü hissetmektedir. Yılmaz ile mazisinden Müjgan'a bahseder. Hünkar ve Fekeli neler olduğunu anlamak için masaya oturuyorlar. Fakat bilmedikleri bir şey var yalnız değiller. Züleyha ile Müjgan hastahaneye kaldırılırken Yılmaz endişe içinde ambulansa bakakaldı.

26. BÖLÜM FRAGMANI MERAKLA BEKLENİYOR

Heyecanın dorukta olduğu 25. bölümü izleyen diziseverler sosyal medya hesaplarından yaptıkları diziyle ilgili paylaşımlarıyla 26. bölümü merakla beklediklerini ifade etti.

Çukur, TV, Magazin



YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: Herkese hayırlı geceler diliyorum,, Allah vatanımızı milletimizi her türlü belalardan ve nusibetlerden korusun kardeşliğimizi daim etsin,,Amin
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SÜMBÜLLÜ: Ya arkadaş hiç mi bi insan evladı yok? Gelin açın bizi kitli kaldık. Alooo. .
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OĞUZ : Çilingir geliyor merak etmen
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OSMAN: hiç bakmadım
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ADINIZI YAZIN: Öyle kilitlendik ki Kimya Mühendisleri zor cözdü bizi geriye. . . . .
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