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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova dünyaevine girdi

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin güzelliğiyle dikkat çeken oyuncularından Melike İpek Yalova, önceki gün yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile sessiz sedasız evlendi.

23.09.2019 07:22

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Doktor Müjgan' rolünü oynayan başarılı oyuncu Melike İpek Yalova önceki gün Altuğ Gültan ile dünyaevine girdi.

DÜĞÜNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞMAYINCA HAYRANLARI SİTEM ETTİ

Oyuncu Melike İpek Yalova, İzmir'de düzenlenen törenle, yapımcı sevgilisi Altuğ Gültan ile evlendi. Hayvanlara olan sevgisiyle adından sıklıkla söz ettiren oyuncu, Instagram hesabında düğününden bir kare paylaşmadığı için takipçileri tarafından eleştirildi. Dün bir atı beslerken çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan oyuncuya, hayranları 'Ya abla evlenmişsin neden hiçbir şey paylaşmıyorsun' ve 'Evlenmişsin mutluluklar" diyerek sitem etti.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 yılında Ankara'da doğmuştur. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından İtalya Roma'ya gitmiş ve orada Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi almıştır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Kastilya Prensesi İsabella karakteri ile gerçekleştirmiştir. Karadayı, Hayat Şarkısı, Çember ve İnsanlık Suçu dizilerinde rol almıştır.

Şon olarak ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, 1.57 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Melike İpek Yalova dünyaevine girdi

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Melike İpek Yalova, İzmir, Roma, Magazin

YORUMLAR(3)
DİYARBEKIRLİ:çok itici bi kadın
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GAMLI:hayırlı ugurlu olsun
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TEM:1 AY SONRA SESLİ SEDALI BOŞANIR O ZAMAN
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