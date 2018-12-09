Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Yıldızı Dizinin Finalini Ağzından Kaçırdı

Atv'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 'Yılmaz'ı Uğur Güneş dizinin en merak edilen Yılmaz ile Züleyha aşkı nasıl bitecek sorusuna cevap verdi ve olacakları ifşa etti.

DİZİDE NE OLMUŞTU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi güçlü kadrosu kadar etkileyici hikayesiyle de reyting listesinin zirvesine çakıldı kaldı. Bir Zamanlar Çukurova'da'da Yılmaz ile Züleyha aşkının nereye gideceği ve nasıl sonuçlanacağı cevabı en merak edilen soruların bayında geliyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş, cevabı en çok merak edilen soruyla ilgili cevabında o aşkın finalini ifşa etti. Bir Zamanlar Çukurova dizisine, Yılmaz ve Züleyha'nın buluşması damgasını vurmuştu. Yılmaz, Demir, Gülten ve Hünkar'ın kendisine anlattıklarına inanmak istemedi ama Züleyha'nın mecbur kalıp söyledikleri karşısında, onun isteyerek evlendiğine inandı. Yılmaz, büyük aşkı Züleyha'ya korkmadan gerçeği anlatması, gerekiyorsa bebeğini de sahiplenip Çukurova'dan gitmeyi teklif etti. Ancak Züleyha, Demir'in kendisini oğluyla tehdit etmesinden sonra gerçeği söyleyemedi ve içi kan ağlasa da Demir ile zorla evlenmediğini söyleyerek Yılmaz'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu büyük aşkın bu şekilde bitmesine izleyicinin gönlü hiç razı olmuyor.

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Ancak olayların farklı seyredeceği tüyosunu da Yılmaz'ı oynayan Uğur Güneş verdi. Atv'de ekrana gelen "Dizi TV" isimli programa konuşan Uğur Güneş, yaptığı açıklamayla izleyicinin yüreğine bir nebze olsun su serpti adeta. Züleyha'nın koca çiftlikteki hapis hayatı ve Demir ile Yılmaz arasındaki hesaplaşma bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Fakat hikayenin sonunda izleyiciyi mutlu edecek gelişmelerin olacağı da Uğur Güneş'in açıklamalarından anlaşılıyor. Güneş, Demir ve Yılmaz arasındaki intikam alma meselesinin daha ne kadar süreceği ile ilgili soruya "Yavaş yavaş, titizlikle devam edecek. Tıpkı bir yapbozun parçaları gibi zaman içerisinde oturacak. Bu uzun süreçte izleyicinin biraz sabretmesi gerekiyor. Fakat sonunda güzel olacak her şey. Bu kadarını söyleyelim" ifadesini kullandı.