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Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış set çalışanına saldırdı

ATV'nin iddialı dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış, sette bir çalışana saldırdı. Set çalışanına yumruk atmaya yeltenen Ünalmış'a set görevlilerinin güçlükle engel olduğu iddia edildi.

17.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:12

Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı ATV'nin aşk ve dram dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde kriz çıktı. Başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın set çalışanına yumruk atmaya çalışması iddiası gündemine bomba gibi düştü.

ÇALIŞANLA TARTIŞTI

TV100'ün haberine göre, dizi piyasası son günlerde "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinin setinde yaşanan kavgayı konuşuyor. Her bölümüyle seyirciyi ekran başına dikmeyi başaran fenomen dizinin başrol oyuncusu Murat Ünalmış'ın, sette bir çalışanla tartıştığı söyleniyor.

YUMRUK ATMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre sinirlerine hakim olamayan Ünalmış, çalışana yumruk atmaya çalıştı. Kavgayı müdahele edenler, tarafları sakinleştirdi. Yaşanan bu olayAdana'da çekilen dizinin setinde büyük bir gerginliğe neden oldu.

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

38 yaşındaki oyuncunun daha önce "Deli Gönül" dizisinin setinde de bir çalışanla benzer bir olay yaşamış ancak konu kapatılmıştı.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde 'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.

1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.

Murat Ünalmış, kendi kendine hobi olarak Klarnet çalmayı öğrendi. 2010 yılında Fox Tv dizisi Yer gök aşk dizisinde başrolü birlikte oynadığı Birce Akalay ile 17 Mayıs 2011 tarihinde evlendi. 1,5 yıl sonra 29 Aralık 2012 tarihinde boşandı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Murat Ünalmış set çalışanına saldırdı

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HABER YORUMLARI (2)
ERJAN:maalesef prim yapan ve degersiz adamlar
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ULVİ GÜNEŞ:bu adamın benzer 3-4. vukuatı.
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