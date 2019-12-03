Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Uğur Güneş'in eski sevgilisinden olay itiraf: Beni aldattı

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın gözde oyuncusu Uğur Akkuşl'un geçtiğimiz günlerde herkesten gizlediği aşkı ifşa olmuş, birlikte olduğu kişiyle şaşkınlık yaratmıştı.teknik direktör Levent Eriş'in eski eşi Reyhan Cansu ile birlikte olduğu ortaya çıkan Güneş magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Haberler karşısında suskunluğu koruyan şarkıcı Reyhan Cansu, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Ünlü şarkıcı, Uğur Güneş hakkında ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"BENİ ALDATAN BİRİYLE DEVAM EDEMEZDİM"

Eski sevgilisi Uğur Güneş'le bir dönem aşk yaşadığını itiraf eden Reyhan Cansu, şunları söyledi: "Ayrılık sonrası sessizliğimi korudum. Ancak Uğur Bey kameralar karşısına çıkıp 'O kişilere prim vermeyin' dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, 'Biz arkadaşız' da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir. Geçmişte yaşadık ve bitti. Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor. Bana benzer bir kadınla kendisini görünce arkadaşlarım haber verdiler. Benim tek yorumum dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin oldu ve ayrıldık"

ESKİ EŞİNDEN OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Elazığspor'un teknik direktörü olan Levent Eriş'le olan evliliğini 2014 yılında olaylı bir şekilde bitiren şarkıcı Reyhan Cansu, bir dönem Eriş'ten olan oğlunun kaybolduğu haberleriyle gündeme gelmişti.