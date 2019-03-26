Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızı Kerem Alışık, Yeni Aşkıyla Görüntülendi

ATV ekranlarında yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde 'Fekeli' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kerem Alışık, önceki gün yeni sevgilisi ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi.

ROL ARKADAŞIYLA ANILIYORDU

Bir dönem adı rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile anılan oyuncu Kerem Alışık, kız arkadaşıyla Kuruçeşme parkında yakayı ele verdi.

SABAH YÜRÜYÜŞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, kız arkadaşıyla Kuruçeşme parkında bir araya geldi. Kısa süre ayakta sohbet eden ikiliden Kerem Alışık, park içerisindeki bir mekana doğru yöneldi. Önden mekana giden Alışık'ı hemen arkasındaki arkadaşı takip etti.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN KURTULAMADILAR

Mekanda baş başa sohbet eden çift, gazetecilerin etrafta olduğunu anlayınca ara ara çıkıp etrafı kontrol etse de görüntülenmekten kurtulamadı.