Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızı Vahide Perçin'in, Oyunculuğu Bırakacağı İddia Edildi!

Başrollerinde usta oyuncu Vahide Perçin'in yanı sıra Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş gibi daha çok genç oyuncuların yer aldığı dizi perşembe günleri ekrana geliyor ve reyting listelerinde günün zirvesinde yer alıyor.

VAHİDE PERÇİN AYRILIYOR MU?

Büyük ilgi gören dizinin başrol oyuncusu Vahide Perçin hakkında ise şaşırtan bir iddia ortaya açıldı. Perçin'in set şartlarından, uzun çalışma saatlerinden artık yorulduğu ve oyunculuğu bırakma kararı olduğu konuşuluyor.

DİZİ SÜRESİ PES ETTİRDİ

"Bir Zamanlar Çukurova"da yer alan Perçin'in, bir bölümün 140 dakikadan fazla olması ve haftanın altı gününü sette geçirdiği için, böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

EV BAKMAYA BAŞLADI BİLE

Perçin, final bölümünün ardından İstanbul'dan da ayrılacak. Usta oyuncunun, Urla ve Foça'dan ve bakmaya başladığı öğrenildi. Sadece sinema filmlerinde yer alacak Perçin'in işleri olduğu zaman İstanbul'a döneceği konuşuluyor. Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm de geçtiğimiz günlerde, "İstanbul'dan taşınıp, Foça'dan daha önce aldığımız eve yerleşeceğiz." demişti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması olay oldu. Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harladı. Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırdı. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirdi. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu oldu.