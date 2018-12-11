11 Aralık 2018, 19:02
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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yıldızı Vahide Perçin'in, Oyunculuğu Bırakacağı İddia Edildi!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Vahide Perçin'in set şartlarından, uzun çalışma saatlerinden artık yorulduğu ve oyunculuğu bırakma kararı aldığı iddia edildi.

Başrollerinde usta oyuncu Vahide Perçin'in yanı sıra Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Uğur Güneş gibi daha çok genç oyuncuların yer aldığı dizi perşembe günleri ekrana geliyor ve reyting listelerinde günün zirvesinde yer alıyor.

VAHİDE PERÇİN AYRILIYOR MU?

Büyük ilgi gören dizinin başrol oyuncusu Vahide Perçin hakkında ise şaşırtan bir iddia ortaya açıldı. Perçin'in set şartlarından, uzun çalışma saatlerinden artık yorulduğu ve oyunculuğu bırakma kararı olduğu konuşuluyor.

DİZİ SÜRESİ PES ETTİRDİ

"Bir Zamanlar Çukurova"da yer alan Perçin'in, bir bölümün 140 dakikadan fazla olması ve haftanın altı gününü sette geçirdiği için, böyle bir karar aldığı konuşuluyor.

EV BAKMAYA BAŞLADI BİLE

Perçin, final bölümünün ardından İstanbul'dan da ayrılacak. Usta oyuncunun, Urla ve Foça'dan ve bakmaya başladığı öğrenildi. Sadece sinema filmlerinde yer alacak Perçin'in işleri olduğu zaman İstanbul'a döneceği konuşuluyor. Vahide Perçin'in eski eşi Altan Gördüm de geçtiğimiz günlerde, "İstanbul'dan taşınıp, Foça'dan daha önce aldığımız eve yerleşeceğiz." demişti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması olay oldu. Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harladı. Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırdı. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirdi. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu oldu.

Murat Ünalmış,İstanbul,Bir Zamanlar Çukurova Dizisi
11 Aralık 2018 Salı 19:02



YORUMLAR (5)
DÜRBÜNLÜ: Bence kendisine cehennemde bir yer baksın,, nasıl olsa gideceği yer orası,,
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ARTİST AKTÖR: Ya bunlar ne yapıyorlar ki yoruluyorlar, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında, bir memurun 35 yıl çalışıp alamadığı ikramiyeyi bunlar bir bölümde alıyorlar. Bir polis 35 yıl çalışıp karşılığı olarak eğer ölmezse 100 bin alıyor gece yok gündüz yok itle köpekle uğraş, bayram yok seyran yok yine şükür diyoruz, askerler yaz kış demeden dağ başlarında hayatları geçiyor şehit oluyor yaralanıyorlar kimse şikayet etmiyor bunlar sanki kömür ocakları da çalışıyorlar.
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TATİL YERİ: Gerçekten huzurlu olabileceğiniz yer olarak Balıkesir in Gömeç sahil kesimini düşünebilirsiniz. Daha el değmemiş sahil kıyısı satılık arsaları mevcut
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ALİCAN: konu,bilindik kopya,biraz yaratıcı olun.neresi rekortmanmış,dizinin,hanımın çiftliğinden alıntı var.
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MEBRURE: başroldeki kız hiç yakışmamış. diziyi vahide perçin bile kurtaramamış.
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