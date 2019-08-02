Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek kimdir?

ATV kanalının reyting rekortmeni olan ve takipçileri tarafından beğenilerek izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha karakterini canlandıran Hilal Altınbilek internette konuşulan isim oldu. Hilal Altınbilek estetiksiz haliyle gündem olurken bir yandan da araştırılmaya başlandı. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyhası Hilal Altınbilek kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Aslen İzmirli olan Altınbilek, tiyatro eğitimine ilkokul öğreniminin hemen ardından başladı. Hilal Altınbilek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 2011 yılında Şükrü Özyıldız ile birlikte başrolde oynadığı "Derin Sular" dizisi ile konuşulmaya başlandı. Ardından Karagül isimli dizide canlandırdığı Özlem karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam etti. 2018 yılında Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği 'Çocuklar Sana Emanet' filminde, Engin Akyürek'in başrolde oynadığı filmde yer aldı. Şimdi ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrollerden biri olan27 yaşındaki Hilal Altınbilek, 1.68 metre boyunda, 50 kilo ve Kova burcudur.