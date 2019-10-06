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Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından derin dekolteli mini elbiseli paylaşım

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek, Instagram hesabından derin sırt dekolteli mini elbiseli paylaşımıyla hayran bıraktı.

06.10.2019 12:10

Son dönemde adı Kubilay Aka ile aşk dedikodularına karışan Hilal Altınbilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının nefesini kesti.

DERİN DEKOLTELİ MİNİ ELBİSELİ PAYLAŞIM

ATV'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha' karakterini canlandıran ve dizideki oyunculuğundan ziyade paylaştığı cesur pozları da beğeni toplayan Altınbilek, paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Derin dekolteli ve mini elbisesiyle çekilen bir pozunu sosyal medya hesabında yayınlayan Hilal Altınbilek, kısa sürede 50 bini aşkın beğeni ve binlerce yorum aldı.

İşte o paylaşım;

BİRÇOK YERİNİN ESTETİK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yüz hatlarından dolayı Türk sinemasında 'Yerli Angelina Jolie' olarak anılan Hilal Altınbilek'in birçok kez estetik yaptırdığı iddia edilmişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sından derin dekolteli mini elbiseli paylaşım

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Kubilay Aka, Magazin

YORUMLAR(3)
IYYY:Guzel degil
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YSF:yoooo nefesim kesilmedi nolcak şimdi
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ADINIZI YAZIN:güzel olabilir ama bana göre ayrı bi iticiliği var
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