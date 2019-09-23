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Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Bir Zamanlar Çukurova'da rol alan Adanalı Serap Çelikunal, kayıp oğlunu aramak için geldiği Müge Anlı'da söyledikleriyle şaşkınlık yarattı. Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını ve 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

23.09.2019 11:07

24 yaşındaki Ramazan Çelikunal, 20 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

OĞLUNU ARAMAK İÇİN GELDİ

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Serap Çelikunal, 24 yaşında kaybolan oğlunu aramak için Müge Anlı'nın programına başvurdu. Çelikunal, oğlunun Bipolar hastası olduğunu ve kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyledi.

"TOPLAMDA 38 DOĞUM YAPTIM"

9 yaşında tiyatroya başlayan ve uzun süredir oyunculuk yapan Serap Çelikunal, Çukurova Üniversitesi'nde memur olaral çalışan 24 yaşındaki oğlunu araak için geldiği Müge Anlı'da çarpıcı itiraflarda bulundu. 14 yaşında eşine kaçtığını söyleyen Serap Çelikunal, toplamda 38 doğum yaptığını 28 çocuğunun öldüğünü söyledi.

"KAYINVALİDEMLE UYUDUM"

Çocuklarının eğitimi için elinden geleni yaptığını söyleyen Serap Hanım, hem çocuklarıyla ilgilenip hem de tiyatro eğitimine devam ettiğini söyledi. En büyük hayalinin gazetecilik olduğunu söyleyen Serap Çelikunal, eşini tanımadığını ancak kayınvalidesinin kendisini çok istediğini söyledi. Serap Çelikunal, kaçırıldığı gece eşiyle yatmadığını kayınvalidesi ile uyuduğunu söyledi.

Bir Zamanlar Çukurova oyuncusundan ağızları açık bırakan itiraf: 38 doğum yaptım 28'i öldü

Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Müge Anlı, Magazin, Güncel

YORUMLAR(2)
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HASTIR LAN.:oha be. 38 doğum mu. 15 yaşından itibaren her sene doğursa 53 yaşına gelir. bilime ters bi durum. mümkün değil. kadın kadın değil fabrika mübarek.
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