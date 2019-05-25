Bir Zamanlar Çukurova Sezon Finali (35. Yeni Bölüm) Fragmanı: "Ölmek İstiyorum!"

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yılmaz en sonunda mektubu okuyor ve kafası allak bullak oluyor. Demir, karşısına çıkan Yılmaz'a silah uzatıyor. Başka bir sahnede ise Demir Züleyha'yla konuşurken "Bana bunu nasıl yaptın? O çocuk benim değil!" diye bağırıyor. Züleyha bir şey yapmadığını söylese de Demir ona inanmıyor. Elindeki silahı Züleyha'ya doğrultmuşken Züleyha da silahı tutup göğsüne bastırıyor. Silah sesinin duyulması üzerine izleyicilerin akıllarında "Acaba kim vuruldu?" sorusu beliriyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 34. son bölümünde neler oldu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 34. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Demir; Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini söyledi. Bu durumu öğrenen Hünkar çok şaşırdı. Ama anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, gelecek için plan hazırlamaya başladı. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edeceğe benziyor.