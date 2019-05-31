Bir Zamanlar Çukurova sezon finali izle! Konakta ürküten silah sesi!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova sezon finali yaptı. Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde Demir eve geldiği gibi Züleyha'ya bağırmaya başladı. Demir öfkesinden Adnan'ın kendi oğlu olmadığını en başından beri bildiğini itiraf etti. Züleyha'nın Yılmaz'dan tamamen ümidini kestiği Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde Yılmaz Gaffur'un duvara gizlediği sahte kimlikleri buluyor. Yılmaz şaşkınlık içinde kendi düğününe hazırlandı. Bu sırada Demir ile Züleyha kavganın boyutunu artınca Demir silahını çekti. Züleyha her şeyden vazgeçmiş olduğu için o sinirle yaşamak istemediğini söyledi. Silah birden patladı ve tüm konakta yankılandı. Peki Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde başka ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Züleyha ile Yılmaz sokakta karşılaştı. Ama sadece titreyerek büyük bir heyecanla el sıkışabildiler. Züleyha'nın bu durumdan haberi olmasa da Yılmaz hala mektubu okuyamadı. Hatta evde yapılan temizlik sırasında mektup boya kutusuna düşüp harap oldu. Züleyha, bir anda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Hünkar, Züleyha'yı hastaneye götürdü. Müjgan ise Züleyha'nın önemli bir sorunu olmasından korktu ama Züleyha'nın hamile olduğu öğrenildi. Yılmaz da o sırada düğün davetiyesi getirmek için hastaneye geldi. O sırada kapıya kadar gelen Yılmaz Müjgan'ın verdiği sonucu duydu ve bu haberle adeta kendini kaybetti. Demir ise Züleyha'nın Yılmaz ile birlikte olduğunu sandı. Demir kendini öldürmeyi bile düşündü ama yapamadı.

YILMAZ DEMİR'E SİLAH ÇEKTİ

Yılmaz ve Müjgan için düğün vakti geldi ve Müjgan çok güzel bir gelin oldu. Yılmaz düğün öncesi Demir ile karşılaştı. Züleyha'nın hamileliğini içine sindiremeyen Demir, silahını çekti. Fekeli ise Demir'in Yılmaz'ı rahat bırakmasını istemek için Hünkar'a gitti. Gitmişken Hünkar'a da düğüne gelmeleri için davette bulundu.

KONAKTA SİLAH SESİ YANKILANDI

Demir artık içindeki tutamaz hale geldi ve Züleyha'ya hesap sordu. Züleyha bir şey yapmadığını söylese de Demir, Züleyha'nın karnındaki bebeğin ona ait olamayacağını söyledi. Yılmaz'la ne zaman birlikte olduğunu sorup Züleyha'yı çıldırmış gibi hırpaladı. En sonunda Demir, başından beri Züleyha'nın Yılmaz'dan hamile olduğunu bildiğini itiraf etti. Adnan'ın oğlu olduğunu bilmediğini söyledi. Demir, Züleyha'yı şerefini ayaklar altına almakla suçladı.

Züleyha ise artık Yılmaz'la bir geleceği olduğuna inanmıyordu. Sevdiği adam evleniyor ve o ölene kadar o konağa mahkum olarak kalacaktı. Züleyha tüm bunlardan dolayı yaşamak istemedi ve Demir'in ona doğrulttuğu silahı kalbine dayayıp tetiği çekmesini istedi. Züleyha "Öldür beni!" diye haykırdı. Bunun üzerine konakta herkesi ürküten silah sesi duyuldu.

YILMAZ'IN KAFA KARIŞIKLIĞI

Bir Zamanlar Çukurova sezon finalinde konağın bahçesine yapılan duvar yıkılınca Gaffur'un gizlediği sahte kimlikler ortaya çıktı ve tüm bu belgeler Yılmaz'ın eline geçti. Yılmaz çok şaşkındı ama Müjgan'ın mutluluğu gölgesinde kalıyordu. Ve o beklenen düğün zamanı geldi. Düğünde Fekeli ve Hünkar yan yana bu mutlu anı kutladı. Yılmaz aklında Züleyha'yı atmak istedi. Nikah memurunun sorusu da bu yüzden onu duraksattı.