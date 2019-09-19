'Bir zamanlar Çukurova' yeni sezona bomba gibi giriyor

Geçen sezonu diken üstünde kapatan dizinin izleyicileri açılış bölümünde merakla beklenen birçok soru yanıt bulacak

ATV ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions'a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği rekortmen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova', güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla ikinci sezona da bomba gibi giriyor!

İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesi, ikinci sezonunda da seyirciyi ekrana kilitlemeye kararlı!

Dizinin kadrosunda bulunan usta sanatçılar ve birbirinden yetenekli oyuncular, canlandırdıkları karakterlerle izleyicileri kendilerine hayran bırakmıştı.

İlk sezon pek çok soruyu ardında bırakarak final yapmıştı. Hapse düştüğü andan itibaren Züleyha'nın kendisini terk ettiğine ve Demir'le severek evlendiğine inanan Yılmaz, artık gerçekleri biliyor!

Ortaya çıkan en önemli gerçek ise şu: Hünkar'ın, Züleyha'yı Demir ile evlenmezse Yılmaz'ın idama mahkum olacağına inandırmış olması! Züleyha, Yılmaz'ın hayatı kurtulsun diye aşkından da kendi hayatından da vazgeçmişti!

Yılmaz ve Müjgan'ınmutluluklarının ilk sabahıZüleyha'nın uzun zaman önce yazdığı ve Hünkar tarafından yok edildi zannedilen mektubunu okudu! Artık, Züleyha'nın kendisi için hayatını feda ettiğini biliyor!

İzleyici, sezon finalinde, Demir'in annesinin kendine de oyun oynadığını en baştan bildiğini öğrendi. Demir, Züleyha'nın kendisiyle zorla evlendiğini de oğlum dediği Adnan'ın da Yılmaz'ın olduğunu bilerek, yine de Züleyha'ya aşkla bağlanmıştı! Üstelik şimdi, gerçekten baba olacağını da biliyor! Züleyha bu kez Demir'in çocuğuna hamile!

Hünkar, oğlunun tüm gerçekleri bildiğini öğrendi! Ama henüz Fekeli'nin kendisiyle ilgili gerçekleri bildiğini, bilmiyor!

Yaman Çiftliği'nin kara kutusu Gaffur ise, büyük aşkla bağlı olduğu Saniye'yi aldattı. Üstelik, aldattığı kadın Seher, hamile!

İkinci sezon şimdi tüm bu cevaplar ve yeni sorularla başlayacak!

Yılmaz, Züleyha ile konuşabilecek mi? Müjgan'la yepyeni bir hayata adım atmışken, Züleyha'nın aşkından hiç vazgeçmediğini öğrendikten sonra kalbi kimin için atacak?

İntikamını bile "usuletle ve suhuletle" almanın peşindeki Fekeli, öğrendiklerinden sonra ne yapacak? Hünkar'ın bir yalanla gençlerin hayatını dağıttığı bilerek, hala sevmeye devam edebilecek mi?

Demir, gerçekten baba olabileceği fikri ile, aşk sarhoşuna dönmüşken, Züleyha'ya kendini sevdirebilecek mi?

Hünkar, ortaya dökülen gerçeklere yine kendi mazeretlerini uydurabilecek mi? Bir türlü vazgeçemediği Fekeli'ye bunları açıklayabilecek mi?

Hala, Yılmaz'ın mektubu okuduğunu bilmeyen Züleyha, Demir'in bebeğinden vazgeçecek mi? Yoksa kaderine razı mı olacak?

Gaffur, Saniye'ye kendini affettirecek mi? Yoksa çocuğuna babalık etmek için Seher ile mi evlenecek?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığıÇukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bu aşkın hikayesi, zengin oyuncu kadrosuyla ikinci sezona başlıyor!