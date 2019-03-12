Bir Zamanlar İstanbul" 15 İlçede Tiyatroseverlerle Buluşacak

Kaynak: AA

Unutulmaya yüz tutan değerleri sahneye taşımak amacıyla faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gösteri Sanatları Merkezi'nin yeni oyunlarından "Bir Zamanlar İstanbul" tiyatroseverlerle buluşacak.Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, tek perdelik oyun, mayıs ayı sonuna kadar İBB'ye bağlı 15 ilçedeki kültür merkezlerinde sahnelenecek.Yazarlığını ve yönetmenliğini Tufan Yılmaz'ın üstlendiği oyunun dramaturjisini ise Esranur Olgaç gerçekleştirdi.Komedi türündeki oyun, 1993 yılı İstanbul'unda bir mahalle çarşısında geçen dönemi, şehrin siyasi ve sosyolojik problemlerini anlatıyor.Oyun ayrıca 17 Mart'ta İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 20 Mart'ta Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde, 21 Mart'ta İBB Başakşehir Kültür Merkezi ve 24 Mart'ta İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.