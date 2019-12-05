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"Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

"Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi, Edirne İslam Eserleri Müzesinde açıldı.

05.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:31
"Bir Zamanlar " sergisi, İslam Eserleri Müzesinde açıldı.
Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın , açılış öncesi yaptığı açıklamada, serginin Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendiğini belirtti.
Serginin, 30 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu aktaran Fırat, heykellerin, şapkaların ve Sultan-ül Bahreyn kostüm koleksiyonunun tamamlamasının bir hayli zaman aldığını ifade etti.
Serginin, 15 farklı şehiri ziyaret edeceğini belirten Fırat, "Bu yıl Ahlat'ta başlayıp İstanbul'da bitecek yolculuğumuzda 15 şehir dolaşıp 17 bin kilometre mesafe katedeceğiz. Sergide kitreden yapılmış heykeller, Hüseyin Gürkan Akkuş'un replika şapkaları, Aynur Atayurt'un menkıbe tasviri yağlıboya tabloları ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün kostümleri var. Edirne, 200 eserin yer aldığı serginin 14. durağı oldu." diye konuştu.
Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da öğrencilerin tarihi öğrenmek için, değerli eserlerin yer aldığını bu sergiyi ziyaret etmesi gerektiğini ifade etti.
Serginin açılışına Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, kurum müdürleri ve sanatseverler katıldı.
Sergi, 10 Aralık Salı gününe kadar görülebilecek.

Selçuklu, Edirne, Fırat, Güncel

Kaynak: AA

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