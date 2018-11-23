Bir Zamanların Efsane Animasyon Filmi Aslan Kral, Beyaz Perdeye Dönüyor

İlk olarak 1994 yılında yayınlanan efsanevi animasyon filmi Aslan Kral (The Lion King) yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Disney tarafından bu sefer live-action olarak hazırlanacak olan filmden bugün ilk fragman yayınlandı.

İLK FRAGMAN YAYINLANDI

Seyircileri yeniden Vahşi Afrika'nın derinliklerine götürmeye hazırlanan Disney, iddialı bir yapımla beyaz perdeye geri dönüyor. Bir zamanların efsane animasyon filminin yeni filminin ilk fragmanı da yayınlandı.

KADROSUNDA BEYONCE'DA VAR

Jon Favreau'nun yönetmen koltuğunda oturan yapımın 2019 uyarlanmasında birçok ünlü isimde kadroda yer alacak. Disney tarafından yapılan açıklamada 19 Temmuz 2019 tarihinde gösterime girecek olan Aslan Kral'ın kadrosunda Beyonce'da yer alacak. Simba'nın arkadaşı Nala karakteriyle karşımıza çıkacak olan Beyonce'a, Donald Grover, James Earl Jones, John Oliver gibi isimler de eşlik edecek.

OSCAR'A LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Aslan Kral, 4 dalda akademi ödüllerine aday olmuş, en iyi müzik ve en iyi şarkı dalında Oscar'a layık görülmüştü.