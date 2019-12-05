Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı

Konya'nın Çumra ilçesindeki bira üretim fabrikasında, gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada, 4 işçi yaralandı.

TOZ SIKIŞMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ

İçeriçumra Mahallesi'ndeki bira üretim fabrikasının 8'inci katında, öğle saatlerinde, arpa nakli yapılan makinede toz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan işçiler Rahmi Uysal (52), Coşkun Pehlivan (46), Mehmet Turan (49) ve Eyyüp Pehlivan (43) ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedaviye alınan 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.