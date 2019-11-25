"Oturuşunu düzelt" diyen Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf olay oldu

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Konya Valisi Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan kişiyi "Birader sen öğretmen misin?" diyerek azarlamıştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüyle ilgili açıklama yapan Vali, "Kızdığım kişi muhabirmiş. Öğretmen olsa da olmasa da bu tip oturuş uygun görülmez" dedi. Olaya tepkiler devam ederken Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

"Öğretmen gibi otur da bir görelim. Allah Allah!" şeklinde tepki gösteren Vali'nin bacak bacak üstüne attığı fotoğraf sosyal medyada Trend Topic oldu. Fotoğrafı paylaşan çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi. Bir kullanıcı ise, "Birader sen Vali misin? Düzgün otur, gözlüğü de çıkar" yorumunda bulundu.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali, gün boyunca konuşulan bu tepkisinin ardından bir açıklama yayınladı.Vali Toprak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu.

"ÖĞRETMEN DEĞİL, MUHABİR OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık iki bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya'nın Öğretmenler Gününde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir saygılar sunarım.

NE OLMUŞTU?

Konya'da düzenlenen bir programa katılan Vali Toprak, konuşma yapacağı sırada bir öğretmenin bacak bacak üzerine atmış vaziyette olduğunu gördü. Bu duruma sinirlenen Toprak, "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." dedi. Valinin bu tavrının ardından salon adeta buz kesti.