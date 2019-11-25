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"Birader öğretmen misin?" diyerek öğretmeni azarlayan Vali açıklama yaptı: Kızdığım kişi öğretmen değil, muhabir

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Konya Valisi Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan kişiyi "Birader sen öğretmen misin?" diyerek azarlamıştı. Sosyal medyada tepki çeken görüntüyle ilgili açıklama yapan Vali, "Kızdığım kişi muhabirmiş. Öğretmen olsa da olmasa da bu tip oturuş uygun görülmez" dedi.

25.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:37

Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda karşısında ayak ayak üstüne atarak oturan kişiye "Sen öğretmen misin birader?" diye sorduktan sonra "Öğretmen gibi otur da bir görelim. Allah Allah!" şeklinde tepki göstermişti. Tepkileri gelmesi üzerine açıklama yapan Vali, "Kızdığım kişi muhabirmiş. Öğretmen olsa da olmasa da bu tip oturuş uygun görülmez" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜCÜ BİR GELİŞME YAŞANDI"

Toprak, gün boyunca konuşulan bu tepkisinin ardından bir açıklama yayınladı.Vali Toprak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen ve çok güzel geçen program esnasında maalesef üzücü bir gelişme yaşanmıştır. Programdaki konuşmam sırasındaki protokolde oturan bir kişinin oturma biçiminin asgari nezaket ölçülerinin çok ötesinde olması üzerine, kendisine öğretmen olup olmadığını sordum. Şahsın, başıyla olumlu işaret yapmasından sonra bir uyarım oldu.

"ÖĞRETMEN DEĞİL, MUHABİR OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Ülkemize, bizlere ve tüm insanlığa emeği olan bütün öğretmenlerimizin bu kadar önemli bir günde yerel muhabir olduğunu öğrendiğimiz bir kişiden dolayı böyle bir durumla karşılaşmaları beni de derinden üzdü. Çok büyük bir heyecan ve mutlulukla geldiğimiz törende öğretmen olmasa dahi bu tip bir oturuş şekli orada bulunan herkese karşı da uygun görülemezdi. Program yaklaşık iki bin öğretmenimizin bulunduğu ortamda çok coşkulu, mutlu ve heyecanlı şekilde devam etmiştir. Her şeye rağmen Konya'nın Öğretmenler Gününde böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı üzüntülerimi tekraren kamuoyuna bildirir saygılar sunarım."

NE OLMUŞTU?

Konya'da düzenlenen bir programa katılan Vali Toprak, konuşma yapacağı sırada bir öğretmenin bacak bacak üzerine atmış vaziyette olduğunu gördü. Bu duruma sinirlenen Toprak, "Sen öğretmen misin birader? Öğretmen gibi otur da bir görelim." dedi. Valinin bu tavrının ardından salon adeta buz kesti.

Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?


Orhan Toprak, Konya, Güncel


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