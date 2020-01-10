"Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yerel yöneticilerle bir araya gelmek üzere gittiği Derebucak 'ta, Şehit Hüseyin Albaşgil İlkokulunun bahçesinde kardan adam yapan çocukları gördü.

"SİZE HEDİYE VERECEKTİM"

Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı ilçede, çocukların eğlencesine ortak olan Toprak, havuçtan burun yaptığı kardan adama Konyaspor atkısı taktı.

Öğrencilerin eğlenceli anları görüntülere de yansıdı. Toprak, "Size hediye verecektim ama bana savaş açtınız" sözleriyle şakalaştığı öğrencilere oyuncak verdi.

NE OLMUŞTU?

Konya'da 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Cüneyt Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan muhabiri, "Birader sen öğretmen misin?" diyerek uyarmıştı. Tepkilerin gelmesi üzerine açıklama yapan Vali, sözlerine açıklık getirdi. Vali, "Kardeşçe, 'Yakışıyor mu' der gibi konuştum. Fırça yok, azar yok, bağırma yok" şeklinde konuştu.