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"Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak öğretmen zannettiği muhabire, "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle tepki göstermesi üzerine açıklama yaptı. Vali, "Kardeşçe, 'Yakışıyor mu' der gibi konuştum. Fırça yok, azar yok, bağırma yok" dedi.

26.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:53

'da 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Vali Cüneyt Orhan Toprak, bacak bacak üstüne atan muhabiri, "Birader sen öğretmen misin?" diyerek uyarmıştı. Tepkilerin gelmesi üzerine açıklama yapan Vali, sözlerine açıklık getirdi. Vali, "Kardeşçe, 'Yakışıyor mu' der gibi konuştum. Fırça yok, azar yok, bağırma yok" şeklinde konuştu.

"KEŞKE TÖRENDEN SONRA SÖYLESEYDİM"

Öğretmenler Günü töreninde bir genci azarladığı için eleştirilen Vali Cüneyit Orhan Toprak, Hürriyet'e konuştu. Toprak, geceden hazırlandığı konuşmasına başlarken, en ön sıradaki gencin oturma pozisyonundan ötürü konsantrasyonunun bozulduğunu ifade etti. Vali Toprak, "Kardeşçe, 'Yakışıyor mu' der gibi konuştum. Fırça yok, azar yok, bağırma yok, dışarıya çıkarma yok. Keşke törenden sonra söyleseydim" dedi. Vali şöyle devam etti:

Benim ablam ve ağabeyim, dayı ve teyze çocuklarım da öğretmen. Öğretmenlere karşı duygularımın bilinmesini isterim. Öğretmenlerin kıllarına dokundurtmam. Konuşmaya gece boyunca hazırlanmışım. Sabah törenden önce Yüksekova'daki tümen komutanımız dört subayımızın Öğretmenler Günü'nü kutlayan mesajını gönderdi. Bir de güzel bir şiir yolladı. Programın sonunda bunları ekrana yansıttık. Gözlerimiz yaşardı. O esnada bir öğretmenimiz Mehmetçik'e cevap niteliğinde şiir yazdı, sahnede okudu.

"BENİ ALKIŞLADILAR ART NİYETİM YOKTU"

Salona girdik, konuşmaya başlayacağız. En ön sırada bir kişi, ayak ayak üstüne atma değil, yatar şekilde oturmuş, kafasını da koymuş, ayaklarını doksan derece uzatmış... Kürsünün önü. Dikkate almayayım dedim. Ama konsantrasyonum bozuldu. 'Siz öğretmen miydiniz?' dedim. 'Evet' dedi. Beni bırakın, salona karşı saygısızlık, 'Birader' demişim. Kibirle ilgili yok. Kardeşçe, 'Yakışıyor mu' der gibi konuştum. Fırça yok, azar yok, bağırma yok, dışarıya çıkarma yok. 'Haksız mıyım arkadaşlar' dedim. 2 bin insan beni alkışladı. İnanın, beş defa konuşmam kesildi. Demek ki art niyetli olmadığımı anladılar ve memnun kaldılar. Durup dururken beni niye alkışlasınlar?

Vali'nin "Oturuşunu düzelt" dediği muhabir

"KIRDIYSAK KUCAKLAŞALIM"

Akşam dedim ki çağıralım, kırdıysak da kucaklaşalım. Çay ısmarlayayım dedim. Arattım, buldum. Dediler, yerel gazetede muhabirmiş. Bana törende muhabir olduğunu söylese üstünde durmazdım zaten. Kamu görevlisi olunca, ayağını uzatınca, ağrına gidiyor insanın. 'Beni affedin' dedi. 'Ben sana kızmadım ki, hiç üzülme' dedim. Bu sabah (dün) geldim, kapıda yayın yönetmeniyle birlikte bekliyorlar. Özür dilemeye gelmişler.

BÖYLE BİR YAPIM VAR

Çocuk üzülmüş. Daha yumuşak kelimelerle söyleyebilir ya da törenden sonra uyarabilirdim. Orada öğretmenlere karşı umursamazlık görünce tutamadım kendimi. Böyle bir yapım var, keşke olmasaydı."

NE OLMUŞTU?

Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılan törenlerde Vali Cüneyt Orhan Toprak, konuşmasını yaptığı esnada öğretmen olduğu iddia edilen bir kişiyi bacak bacak üstüne attığı için azarlamıştı.

Vali Toprak ismi açıklanmayan kişiye "Sen öğretmen misin birader? O zaman öğretmen gibi otur da görelim. Bu kadar güzel bir günde güzel duygularla karşınıza geliyorum. Güzel bir hareketle karşılaşmıyorum. Valinin karşısında ayak dikip oturmak bana değil eğitim camiasına saygısızlıktır" demişti.

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Cüneyt Orhan Toprak, Orhan Toprak, Konya, Güncel


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