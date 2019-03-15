Bırak Kazan" Kampanyası Alışverişi Kazanca Dönüştürüyor

İzmir
ve çevre illerden ilgi gören Forum Bornova
, tüm ziyaretçilerini 15-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Bırak Kazan" kampanyasına davet ediyor.
Forum Bornova AVM'nin baharın gelişine özel kampanyası "Bırak Kazan" ile sunduğu alışveriş deneyimini sürpriz hediyelerle taçlandırıyor. 15-31 Mart tarihleri arasında Forum Bornova'dan tek seferde yapılacak 100 TL ve üzeri alışverişlerin, sürpriz hediyelerden birini kazandıracağı belirtildi.
Yetkililer, fırsattan yararlanmak isteyen ve alışverişi kazanca dönüştürmek isteyen kişileri ise AVM'ye davet etti. - İZMİR
Güncel
Kaynak: İHA