Biran Damla Yılmaz, suskunluğunu bozdu!

DİZİDEKİ KARAKTERLER BEN DEĞİLİM!

Baraj dizisiyle beğeni toplayan Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada da en çok takip edilen isimler arasında. Neşeli ve enerji dolu tavırlarıyla dikkat çeken Yılmaz, bu konuda yapılan eleştiriler ve adeta hakaret boyutuna gelen mesajlar nedeniyle suskunluğunu bozdu.

Öncelikle hepinizi çok seviyorum!

Tüm yorumları okuyorum.

Tüm güzel yorumlarınız için teşekkür ederim:))))

Olumsuz yorumlarınıza da (terbiye sınırı içinde olduğu sürece ) saygı duyuyorum.

Bazı eleştirileri yanıtlamak isterim;

1. Dizilerdeki karakterler ben değilim:) Dizi karakteri o; nedenle o karakter gibi davranmamı, yaşamamı beklemeyin lütfen :)

2. Ben, pozitif düşünen ve etrafımda da öyle insanlarla arkadaşlık kuran biriyim. Tabii ki benim de sıkıntılı dönemlerim oluyor; ama bunu dışarı yansıtmadan kendi içimde çözüyorum. O nedenle evet çok hareketliyim, çok gülüyorum ve çok enerjik konuşuyorum:))) Ayrıca çok gencim!!!!

Hepinizi çok öpüyorum.

#evdekalın #sağlıklakalın

Kaynak: Bültenler