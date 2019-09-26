Birben: neslican'la kazım koyuncu'nun acısını tekrar hissettim

KARADENİZLİ şarkıcı Gökhan Birben, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan, sosyal medya fenomeni haline gelip, milyonların sevgisini kazanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederek toprağa verilen Neslican Tay'ın (21), kabrini ziyaret etti. Birben dua edip mezarına çiçek bıraktığı Neslican'ın hayatını kaybetmesiyle, akciğer kanseri hastalığı nedeniyle 33 yaşında yaşama veda eden sanatçı arkadaşı Kazım Koyuncu'nun acısını tekrar hissettiğini söyledi.Rize'de, sol bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı yürüttüğü mücadeleyle tanınan, sosyal medya fenomeni haline gelip, milyonların sevgisini kazanan ve İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybederek toprağa verilen Neslican Tay'ın, yakınları ve sevenleri, ziyaret ettikleri mezarına çiçek bırakarak, dua ediyor. Cenaze törenine katılamayan şarkıcı Gökhan Birben de, Rize'ye gelerek Neslican Tay'ın Pehlivan Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret ederek taziyede bulundu. Anne Fatma Tay'a başsağlığı dileyerek acısını paylaşan Birben, ziyaret ettiği Neslican'ın kabrine de çiçek bırakıp, dua etti.'BU ACILARI YAŞAMAK COĞRAFYAMIZA YAKIŞMIYOR'Neslican Tay'ın güzel yürekli, sevgi dolu bir hayat hikayesi olduğunu belirten Gökhan Birben, "Kardeşimizin hayatını kaybetmesi tam bir trajedi. Karadeniz'de ne yazık ki bu lanet hastalığın pençesinde hayatını kaybedenlerin sayısı hayli fazla. En son amcamın oğlunu kaybettik. Onlarca sayabileceğim yakınım sevdiğim insanlar var. Bunlardan biri de sanatçı dostum arkadaşım Kazım Koyuncu idi. Bu hastalıkla mücadele edenlerin nasıl bir trajedi yaşadığına defalarca şahit oldum. İnsan göre göre, bile bile ölümün yaklaştığını hissediyor. Karadenizimiz bu kadar güzel bir coğrafya. Ülkemiz bu kadar güzel renklerin olduğu bir yer. Fakat bu acıları yaşamak ülkemize coğrafyamıza yakışmıyor" dedi.'NESLİCAN UNUTULMAYACAKTIR'Neslican Tay'ın mezarı başında geçmişte yaşadığı acıları hatırladığını kaydeden Birben, "Neslican son gününe kadar direndi. Son süreçte korkularını da anlattı. Ölümden korkmayan yoktur. Yaşadığı süre içerisinde ayağının kesilmesi, kemoterapi sürecinde bu kadar dik durması, inanılmaz olarak nitelendiriyorum. Karadeniz kızına yakışır bir direnç gösterdi. Ailesinin acısı halen çok taze. Onları da ziyaret ederek üzüntülerini paylaştım. Güzel kızımın kabrine çiçekler bıraktım. Neslican unutulmayacaktır" diye konuştu.KOYUNCU İLE ACI ANISINI PAYLAŞTIKansere yenik düşenlerden biri sanatçı arkadaşı olan Kazım Koyuncu olduğunu hatırlatan Birben, "Kazım'la son günlerine kadar beraberdik. Neslican'ın hayatını kaybetmesi Kazım'ın bendeki acısını yeniden tazeledi. Bir gün yemek yerken Kazım'ın kaşığının elinden düştüğünü gördüm. 'Ne oldu Kazım' dedim ve televizyona baktığını gördüm. 'Bir şey yok' dedi, fakat televizyonda geçen bir yazıda 'kemoterapi görenlerin yüzde 99'u ölüyor' diye yazıyordu. O yazıyı görünce psikolojisi bozulmuştu. Her an ölümle burun buruna yaşadığını biliyordu. Sürekli hastalığı ile ilgili araştırma yapıyordu. Çok kötü bir psikoloji. Bu hastalık çağımızın belası. Kazım'la birçok anılarımız oldu. Yaşadıklarımızı unutamıyorum" ifadelerinde bulundu.