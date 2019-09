Birbirimizle değil, birlikte yabancı firmalarla rekabet edelim

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan ve Ticaret Bakanlığı tarafından finanse edilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesi kapsamında düzenlenen ihtiyaç analizi toplantısı büyük ilgi gördü. GAHİB Başkan Yardımcısı Hüseyin Ulutaş, firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü kümelenme anlayışıyla geliştirerek, yurtdışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflendiğini ifade etti.Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nde bir araya gelen halıcılar, Ticaret Bakanlığı tarafından finanse edilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesi kapsamında düzenlenen ihtiyaç analizi toplantısında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, GAHİB Yönetim Kurulu üyeleri ve halı üretici ve ihracatçılarının katıldığı toplantıda sektörel kümelenmenin uluslararası pazarlardaki önemine dikkat çekildi.Halı Sektörünün Geleceği Yenilikler ve Markalaşmadan GeçmektedirGaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür üniversite sanayi işbirliğinin bütün sektörlere yayılması için büyük çaba sarf ettiklerini ifade ederek "Gaziantep Üniversitesi olarak şehirdeki bütün sektörlere ve bütün kuruluşlarla yakın bir ilişki sergiliyoruz. Ülkemiz ve Gaziantep ekonomisi için büyük önem taşıyan halı sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Halı sektörünün firma sayısı, istihdam hacmi ve ülkeye kazandırdığı ihracat geliri yönü ile çok önemli işler başaran bir sektördür. Ancak üretilen katma değer, istenilen büyüklükte değildir. Bu ve buna benzer projeler ve faaliyetlerin, üniversitenin birikimi ve potansiyeli ile sanayinin ihtiyaçlarını buluşturmaktadır. Üniversite olarak sektörün ihtiyaç ve sorunlarının çözülmesi ve gelecek stratejilerinin belirlenmesi konusunda her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Global pazarlarda firmalarımızın birbirleri ile değil, birlikte yabancı firmalarla rekabet etmesinin yolu kümelenme faaliyetlerinden geçmektedir. Halı sektörünün geleceği katma değer getirecek yenilikler ve markalaşmadan geçmektedir. Ancak kısa vadede fayda üretmesi beklenen yeni pazar arayışları için GAHİB ve Üniversitemiz işbirliğinde yürütülen yerinde pazar araştırmaları çalışmalarının da sektöre yol göstermesi açısından çok faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.Yurtdışı Pazarlara Daha Güçlü Açılmak İstiyoruzGüneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hüseyin Ulutaş, Birlik olarak daha önce iki ayrı URGE projesini başarıyla tamamladıklarını ve bu üçüncü proje ile sektörün genelini kuşatacak bir yapılanma içinde olduklarını belirtti. Sektörün faydasına olduğuna inandıkları ve birbiri ile koordineli çok sayıda faaliyet yürütmekte olduklarını, bunların pek çoğunda ise Gaziantep Üniversitesiyle yakın çalıştıklarına sözlerine ekleyen Ulutaş, konuşmasına "URGE projesi, firmaların uluslararası piyasalardaki rekabet gücünü, kümelenme anlayışıyla geliştirerek, yurtdışı pazarlara etkin bir biçimde açılmalarını hedeflemektedir. Biz bugün burada yasal bir zorunluluktan dolayı değil firmalarımız arasında her geçen gün artan güven ve işbirliği isteğinden dolayı toplanmış bulunuyoruz. Bu güven ve işbirliği, firmalarımızın ortak zorluklara göğüs germesini ve ortak fırsatları değerlendirerek birbirini güçlendirmesini sağlayacaktır. Ticaret Bakanlığımız tarafından da kabul gören ve finanse edilen bu proje ile firmalarımızın kurumsal ve yapısal olarak iyileşmeleri ve ihracat kapasitelerini artırmak için bir planlama içerisinde olacağız. Bu çalışmayı da Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği halinde yürütmekteyiz. Üniversitemiz ile giderek artan bir işbirliği halindeyiz. Sektör adına somut fayda üretecek ve çok yakın bir gelecekte Üniversite-Sanayi İşbirliği konusunda Türkiye'de örnek olarak gösterilecek bir çalışma sistemi geliştirdiğimize inanıyorum." şeklinde devam etti.Urge Kapsamında Ticaret Bakanlığı Yüzde 75 Destek VerecekGüneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmekte olan ve Ticaret Bakanlığı tarafından finanse edilen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (URGE) projesine katılan firmaların temsilcilerine, URGE projesi başlangıcında yürütülecek olan İhtiyaç Analizi çalışmasında izlenecek yöntemler ve firmalardan beklentiler konusunda bilgiler verilirken iki haftalık bir süreçte proje kapsamındaki firmaların tek tek ziyaret edilerek mülakatlar yapılacağı, devamında ise masa başı çalışmalar ve firma mülakatları neticesinde elde edilen verilerin analiz edilerek Ticaret Bakanlığı'nın talep ettiği metodolojiye uygun bir şekilde hem sektör genelinde ve hem de firma düzeyinde stratejiler oluşturulacağı ve bu stratejiler doğrultusunda bir eylem planı ortaya konacağı ve ortaya çıkan sonucun Bakanlık onayına sunulacağı anlatıldı. İhtiyaç analizinin onaylanması ardından ise firmaların ortak ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ortak eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütüleceği, belirlenecek olan hedef ülkelere yönelik alım heyeti, sektörel ticaret heyeti ve sektörel tanıtım faaliyetleri yürütülebileceği bu konuda da Ticaret Bakanlığı'nın yüzde 75 oranında finansal destek sunacağı dile getirildi. - GAZİANTEP