Birbirinden Ünlü İsimler Türkiye Turnesinde

Nisan ayında gerçekleşecek konserlerde birbirinden ünlü isimler farklı şehirlerde sahneye çıkacak.
Sertab Erener, Sıla, Mabel Matiz, Erol Evgin ve Candan Erçetin'in büyük bir ilgiyle takip edilen Türkiye turneleri devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri konserlerle dinleyicileri ile buluşan sanatçıların Nisan ayı programlarında Gaziantep, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır, Batman, Konya, Eskişehir, Mersin, Kayseri, İzmir ve Mardin var.
Sertab Erener, Candan Erçetin, Türkiye, Güncel
Kaynak: Bültenler