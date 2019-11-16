Birbirlerinin omzuna basarak evlere giren hırsızlar kamerada

İSTANBUL'da iki ayrı eve giren 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin apartmanların ikinci katındaki dairelere birbirlerinin omzuna basarak tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Esenler
ve Bağcılar
'da 2 gün arayla hırsızlık meydana geldi. Şüphelilerin sabaha karşı gözlerine kestirdikleri apartmanların ikinci katlarındaki dairelere birbirlerinin omzuna basarak açık pencereden girdikleri tespit edildi. Şüphelilerin 21 Ekim tarihinde Bağcılar'da girdikleri evden 4 elektronik eşya, 23 Ekim tarihinde Esenler' de bir evden 2 cep telefonu çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin iki ayrı evden toplamda 30 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı öğrenildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Polis
, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Eşkal ve kimlikleri tespit edilen şüpheliler polisin yaptığı takip sonucu 28 Ekim tarihinde adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin sorgularında Abdullah Y.(27) 6 suç kaydı, Barış T.(20)'nin 4 suç kaydı, Adem A.(28)'nın ise bir suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şüphelilerin apartmanlara birbirlerinin omzuna basarak tırmanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.